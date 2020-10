OE2021

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) disse hoje à Lusa que as medidas de incentivo ao consumo previstas do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) são "um bocado complexas" para terem boa adesão.

"Os incentivos ao consumo na restauração, cultura e alojamento são medidas um bocado complexas", defendeu João Vieira Lopes, acrescentando que isso pode afetar a adesão dos consumidores.

Em causa está o reembolso do IVA pago com alojamento, restauração e atividades culturais, que pode ser descontado nas compras no trimestre seguinte nos mesmos setores e que vai custar cerca de 200 milhões de euros, segundo a proposta do OE2021.