OE2021

O ministro das Finanças, João Leão, disse hoje estar "otimista" com a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, considerando que a proposta orçamental responde às preocupações dos partidos que são parceiros do Governo no parlamento.

"Estou convencido que este é um orçamento bom para Portugal e portanto penso que, com diálogo e disponibilidade negocial, o orçamento será aprovado", afirmou João Leão na conferência de imprensa de apresentação do orçamento do Estado para 2021, em Lisboa.

Segundo o governante, desde o início do processo negocial, no verão, que o "Orçamento do Estado foi procurando responder às principais questões colocadas pelos parceiros parlamentares".