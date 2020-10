Actualidade

O ministro de Estado e das Finanças considerou hoje que é "absolutamente crucial manter as taxas de juro da dívida muito baixas", de forma a permitir menores custos de financiamento ao país.

"Com os níveis de endividamento que Portugal e outros países europeus, e em particular do sul, têm, é absolutamente crucial manter taxas de juro da dívida muito baixas", disse João Leão na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que decorreu hoje no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Segundo o ministro, os níveis "historicamente baixos" do dinheiro nos mercados permitem o financiamento do Estado "sem custos com juros significativos".