OE2021

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, reconheceu hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 responde a algumas reivindicações da central, mas considerou-a insuficiente para melhorar a situação dos trabalhadores, dos portugueses e do país.

"Reconhecemos que a proposta do Governo prevê algumas medidas que correspondem a propostas e reivindicações da CGTP, mas do ponto vista geral este Orçamento do Estado é globalmente insuficiente", disse à agência Lusa a sindicalista, salvaguardando a necessidade de uma análise aprofundada do documento.

O Governo entregou na segunda-feira à noite no parlamento a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, que foi esta manhã apresentada aos jornalistas pelo ministro das Finanças João Leão.