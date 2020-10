Covid-19

A Alemanha contabiliza 4.122 novos casos de covid-19 e 13 vítimas mortais nas últimas 24 horas, somando 30 cidades ou distritos na lista das consideradas zonas de risco pelo Instituto Robert Koch (RKI).

De acordo com os critérios do RKI, uma zona é designada de risco quando supera as 50 infeções por 100.000 habitantes em sete dias. Além de Berlim, também Colónia, Frankfurt, Estugarda e Munique integram a lista de 30 cidades e distritos a vermelho no mapa alemão.

Para esta quarta-feira está prevista a primeira reunião presencial da chanceler Angela Merkel com os líderes dos 16 estados federados, para debater os novos passos na luta contra as cadeias de transmissão do vírus. Algumas regiões exigem regras iguais para todo o país, que não penalizem setores como o turismo.