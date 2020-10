Covid-19

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, três casos positivos de covid-19 na ilha de São Miguel e uma recuperação no Pico, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Segundo o comunicado diário daquela entidade, um dos casos diagnosticados é de uma mulher de 49 anos, "não residente na região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que realizou teste de despiste ao SARS-CoV-2 antes do embarque com resultado negativo e cujo teste efetuado após o sexto dia produziu resultado positivo".

Os outros dois casos reportam-se a uma mulher de 34 anos e um homem de 35 anos, "residentes na região, que coabitam, também provenientes de ligação aérea com território continental português, cujo teste de despiste realizado à chegada apresentou resultado positivo".