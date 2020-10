Covid-19

A PSP encerrou na madrugada de domingo uma discoteca ilegal, com pista de dança e 'DJ', que estava em funcionamento em Camarate, Loures, "em total desrespeito" pelas normas em vigor devido à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que, no âmbito de uma operação planeada para "fazer cessar incumprimentos às medidas restritivas covid-19 em vigor, por parte de estabelecimentos de restauração e bebidas situados em Camarate", foi ainda encerrado um outro estabelecimento.

No decurso das ações de fiscalização, é indicado, foram identificadas 193 pessoas que se encontravam no interior dos dois estabelecimentos e elaborados 14 autos de contraordenação, nomeadamente por incumprimento do horário de funcionamento e venda de tabaco a menos de 16 anos.