O primeiro-ministro palestiniano alertou hoje que será desastroso para o seu povo e para o mundo se o Presidente norte-americano, Donald Trump, for reeleito no próximo mês, garantindo que os últimos quatro anos já causaram muitos danos.

"Se tivermos de viver mais quatro anos com o Presidente Trump, Deus nos ajude, a nós e ao mundo inteiro", afirmou Mohammad Shtayyeh Shtayyeh, numa mensagem escrita na sua página de Facebook.

Tradicionalmente, os palestinianos evitam assumir uma posição pública explícita acerca das eleições presidenciais norte-americanas, mas as relações diplomáticas entre os governos foram cortadas quando Donald Trump decidiu reconhecer Jerusalém como capital de Israel, no final de 2017 e mudou a embaixada do país para aquela cidade.