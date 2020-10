FMI/Previsões

A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, disse hoje que a crise económica agravada pela pandemia de covid-19 é uma oportunidade para acelerar as reformas acordadas ao abrigo do programa do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Vemos esta crise como uma oportunidade para acelerar as reformas que estávamos a implementar com o apoio do FMI, ao abrigo do programa de assistência financeira de 4,5 mil milhões de dólares", disse a governante durante uma sessão nos Encontros Anuais do Fundo, que decorrem este ano em formato virtual.

Na 'Conversa de Governadores', em que respondeu a perguntas lançadas pelo diretor do departamento africano do FMI, Abebe Aemro Selassie, Vera Daves explicou que Angola enfrentou, no início da propagação da pandemia, um conjunto de dificuldades que exacerbaram um ambiente económico já de si muito desafiante.