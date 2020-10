FMI/Previsões

A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, disse hoje que o prolongamento da suspensão dos pagamentos da é essencial para os países africanos sobreviverem aos desafios colocados pela crise económica decorrente da pandemia de covid-19.

"O espaço orçamental criado pela Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) foi crítico para garantir que sobrevivemos até agora, e esperamos que seja prolongado até 2021, e por isso é tão importante falar com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e pedir a todos os membros que estendam este período de alívio, que será muito útil para Angola e para todo o continente africano", disse Vera Daves.

Na 'Conversa de Governadores', em que respondeu a perguntas lançadas pelo diretor do departamento africano do FMI, Abebe Aemro Selassie, Vera Daves vincou que "todos os países africanos enfrentam momentos desafiantes, similares aos de Angola, com a economia sob muita pressão" e acrescentou que "é preciso olhar para África como um parceiro fundamental que precisa de apoio para sobreviver a este momento e enfrentar os desafios de desenvolvimento, de crescimento inclusivo e de inclusão social".