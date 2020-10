Actualidade

O ministro das Infraestruturas e da Habitação disse hoje que o Governo vai estudar a viabilidade técnica e financeira de uma terceira ponte sobre o rio Tejo, que considerou ser "muito importante", mas não prioritária, por falta de financiamento.

"Temos previsto um estudo de viabilidade da terceira travessia do Tejo, isso está nos nossos planos e no PNI [Programa Nacional de Investimentos] 2030, é um dos ajustamentos que fizemos face ao que tinha saído do parlamento. Mas ainda não temos dinheiro, portanto vamos ser realistas. Achamos que é importante, vai ser estudada a viabilidade técnica e financeira do projeto, mas vamos ter de continuar a debater isto", afirmou Pedro Nuno Santos.

Falando na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, durante uma audição conjunta com o ministro e Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o ministro das Infraestruturas reconheceu que "a questão é o financiamento".