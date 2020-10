Actualidade

O Tribunal de Relação da Guiné-Bissau decidiu aplicar a medida de coação de obrigação de permanência no país ao ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, segundo a conclusão do despacho a que a Lusa teve hoje acesso.

Segundo a conclusão do despacho da Câmara Criminal do Tribunal de Relação, com data de 17 de agosto, Aristides Gomes é suspeito de "preencher os indícios descritos puníveis pelos artigos 21.º/1 e 22.º da Lei número 14 14/97, de 02 de dezembro", nomeadamente participação económica em negócio e peculato.

"Ao suspeito Aristides Gomes aplica-se a medida de coação de obrigação de permanência, ficando adstrito aos seguintes deveres: Não se ausentar da Guiné-Bissau e não se ausentar, sem autorização dos presentes autos, das instalações da Uniogbis, local onde se encontra atipicamente albergado", refere a conclusão do despacho.