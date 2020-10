Actualidade

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, destacou hoje Portugal como um dos países europeus com menor taxa de fraude na utilização dos fundos europeus.

"Portugal é dos países europeus, se não o país europeu, onde há mais baixa taxa de fraude detetada pelas autoridades internacionais. Julgo que, desse ponto de vista, podemos reconhecer que ao longo destas décadas, mesmo na seleção de projetos, a avaliação que se faz sistematicamente é de que eles foram muito bem utilizados", afirmou o governante durante uma audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo Siza Vieira, "desenvolveu-se nas últimas décadas em Portugal, ao nível do controlo e do processo de seleção de projetos apoiados por fundos europeus, um sistema bastante rigoroso, controlado por autoridades nacionais e internacionais (designadamente europeias) em todas as fases do processo de decisão e de pagamento de verbas".