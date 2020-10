Actualidade

Um dos advogados que representa Aristides Gomes disse hoje à agência Lusa que o antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau nunca foi ouvido por qualquer instância judicial e que há uma perseguição política.

"Nunca Aristides Gomes foi ouvido e o mais caricato é que efetivamente para todos os efeitos legais, não existe nenhum processo e havendo processo devia começar no Tribunal de Relação e nenhum dos magistrados e procuradores da república do Tribunal de Relação têm qualquer processo contra Aristides Gomes", afirmou Luís Vaz Martins, do coletivo de advogados do antigo primeiro-ministro.

A Lusa teve hoje acesso à conclusão de um despacho da Câmara Criminal do Tribunal de Relação da Guiné-Bissau, com data de agosto, que aplica a medida de coação de obrigação de permanência a Aristides Gomes por suspeita de participação económica em negócio e peculato.