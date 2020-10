Actualidade

A 35.ª Mostra de Valência - Cinema do Mediterrâneo vai distinguir a atriz portuguesa Maria de Medeiros com o prémio de honra do evento que se realiza entre 22 de outubro e 01 de novembro, anunciou hoje a organização.

A mostra de cinema vai homenagear Maria de Medeiros com a Palmeira de Honra e apresentar, em estreia em Espanha, o seu segundo filme, "Aos Nossos Filhos", e exibir a sua mais recente interpretação, em "Ordem Moral", de Mário Barroso.

O festival vai ainda exibir sete filmes, escolhidos em colaboração com a própria atriz e realizadora, como "Capitães de Abril", que Maria de Medeiros dirigiu, "Duas Fridas", de Ishtar Yasin Gutierrez, e "Viagem a Portugal", de Sérgio Tréfaut.