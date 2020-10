Actualidade

Três estruturas representantes do cinema e televisão vão ser ouvidas na quarta-feira, no Parlamento, no âmbito da discussão da proposta de lei que transpõe uma diretiva europeia do audiovisual.

De acordo com a agenda da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, estão previstas três audições: da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual (APCA), dos subscritores da carta aberta "Ganhar uma oportunidade histórica para o cinema e audiovisual português" e da Plataforma de Cinema.

As audições acontecerão um dia depois de os deputados terem adiado a votação parlamentar da proposta de lei 44/XIV, que transpõe uma diretiva europeia sobre audiovisual.