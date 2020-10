FMI/Previsões

A ministra das Finanças de Angola disse hoje que o objetivo principal na preparação do Orçamento para 2021 é manter a dívida sustentável e ter mais espaço orçamental para melhorar a vida da população angolana.

"O objetivo principal é honrar a confiança que recebemos do conselho de administração do Fundo Monetário Internacional (FMI), com o desembolso de mais fundos. Vamos manter-nos muito conservadores e prudentes para garantir que continuamos focados em manter a dívida sustentável, é o nosso principal foco", disse Vera Daves durante uma conversa com o diretor do departamento africano do FMI, na qual foi questionada sobre as prioridades e os desafios do próximo Orçamento.

Na 'Conversa de Governadores', em que respondeu a perguntas lançadas por Abebe Aemro Selassie, no âmbito dos Encontros Anuais do FMI, que decorrem este ano em formato virtual, a governante salientou a grande incerteza que rodeia a preparação do documento e garantiu que o derradeiro objetivo é melhorar as condições de vida dos angolanos.