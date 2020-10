Covid-19

O Reino Unido registou 143 mortes, o valor diário mais alto desde o início de junho, e 17.234 novas infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde britânico.

Na segunda-feira tinham sido registados 50 mortes e 13.972 novos casos, mas os números do fim de semana são frequentemente mais baixos do que a média devido ao atraso no processamento dos dados.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 634.920 casos de infeção confirmados e de 43.018 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.