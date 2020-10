CORREÇÃO E NOVO TÍTULO

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO TÍTULO E NOS PRIMEIRO E SEGUNDO PARÁGRAFOS A UNIDADE DE DÓLARES E EUROS QUE É MIL MILHÕES E NÃO MILHÕES)

A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou hoje a União Europeia (UE) a avançar com tarifas retaliatórias de 3,4 mil milhões de euros contra os Estados Unidos, no caso que opõe os dois blocos por ajudas diretas à aviação.

"O painel de arbitragem [...] conclui que a UE pode solicitar autorização para adotar contramedidas em relação aos Estados Unidos a um nível não superior, no total, a quatro mil milhões de dólares [cerca de 3,4 mil milhões de euros]", indica a decisão do órgão de apelação da OMC, hoje publicada na página da internet da instituição.