Actualidade

O consórcio liderado pela APG concluiu a aquisição de 81,1% do capital da Brisa, e prevê investir 1,2 mil milhões de euros na empresa portuguesa, em 15 anos, segundo um comunicado hoje divulgado.

A conclusão do negócio resulta da "decisão de não oposição por parte do regulador europeu" a esta operação, de acordo com a mesma nota.

No comunicado, as empresas indicam que "no seguimento da conclusão da operação, Vasco de Mello é nomeado presidente do Conselho de Administração e António Pires de Lima é nomeado CEO [presidente executivo]" da Brisa.