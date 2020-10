Actualidade

Portugal realizou hoje o último treino antes da receção de quarta-feira à Suécia, em jogo da Liga das Nações de futebol, numa sessão em que o selecionador Fernando Santos contou com todos os convocados, excluindo Cristiano Ronaldo.

Horas antes do apronto, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o capitão da seleção nacional acusou positivo à covid-19 e foi imediatamente afastado do estágio, tal como já tinha acontecido com o defesa José Fonte e o guarda-redes Anthony Lopes, e é baixa certa para o encontro com a Suécia.

Com Ronaldo ausente, Fernando Santos contou com 25 jogadores no treino, todos sem limitações, de acordo com as informações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol, naquela que foi a última sessão antes da receção aos suecos, em jogo da quarta jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.