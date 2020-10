Actualidade

A União Europeia, que hoje foi autorizada pela Organização Mundial do Comércio a avançar com tarifas retaliatórias de 3,4 mil milhões de euros contra os Estados Unidos, avisou que o irá fazer se não acordarem sobre ajudas à aviação.

"A UE voltará imediatamente a envolver-se com os EUA de uma forma positiva e construtiva para decidir sobre os próximos passos", afirmou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis, numa publicação na rede social Twitter.

Reagindo à decisão hoje divulgada pela OMC, que autorizou a União Europeia (UE) a adotar tarifas retaliatórias de 3,4 mil milhões de euros contra os Estados Unidos no caso que opõe os dois blocos por ajudas diretas à aviação, Valdis Dombrovskis insistiu que Bruxelas prefere "um acordo negociado" sobre este tipo de apoios.