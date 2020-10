Actualidade

O músico Manuel João Vieira apresenta na sexta-feira, em Lisboa, no Museu do Fado, o seu novo álbum, "Anatomia do Fado", que aborda a perspetiva humorística desta canção.

Músico e pintor, Manuel João Vieira fez parte de bandas como Ena Pá 2000, Irmãos Catita e Corações de Atum, e apresenta, na sexta-feira, um duplo CD inspirado no universo fadista, designadamente uma das suas vertentes menos cultivadas, atualmente, o fado humorístico, que teve cultores como Joaquim Cordeiro, Francisco Santos ou Neca Rafael.

O interesse pelo fado, "começou há muito", disse o músico Manuel João Vieira, à agência Lusa, recordando as atuações dos Irmãos Catita no Cinearte, em Lisboa, que incluíam alguns fados.