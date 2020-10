Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, disse hoje, em Coimbra, que os municípios estão em total desacordo com o agravamento para o dobro das taxas de resíduos, anunciado pelo ministro do Ambiente.

"Não aceitamos que se queira impor aos municípios um agravamento das taxas [de resíduos], sem fundamentação" e "sem estudo económico compatível e que o justifique", afirmou Manuel Machado, que falava à agência Lusa depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP.

"Estamos em total discordância" com a mensagem do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, no sentido de aumentar para o dobro a taxa de gestão de resíduos (TGR), sublinhou o também presidente da Câmara de Coimbra.