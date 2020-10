OE2021

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) lamentou hoje que a iniciativa privada tenha sido "completamente esquecida" na proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), assinalando a quase "completa ausência" de novas medidas dirigidas às empresas.

"Este não é o orçamento que Portugal precisa", sustenta a AEP em comunicado, afirmando que "não se vislumbra uma política pública determinada em estimular a atividade produtiva, que permita ao país alcançar rapidamente a desejada recuperação económica e, por essa via, manter de forma robusta e sustentada o emprego e o rendimento disponível das famílias".

Manifestando "enorme preocupação" com a "completa ausência de novas medidas dirigidas às empresas, salvo ligeiríssimas exceções", a associação liderada por Luís Miguel Ribeiro considera que "as medidas que existem são, por um lado, pouco expressivas e com limitações" e, por outro, "dão um sinal completamente errado ao estímulo, à atratividade e ao reforço do tão desejado e necessário investimento privado".