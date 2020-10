Actualidade

Alguns dos representantes do movimento "Pelo Cinema Português" vão ser ouvidos na quarta-feira no Parlamento, juntando-se às audições de três outras estruturas no âmbito da discussão da proposta de lei que transpõe uma diretiva europeia do audiovisual.

A agenda da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação tinha anunciado hoje três audições para quarta-feira: da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual (APCA), da Plataforma de Cinema e dos subscritores da carta aberta "Ganhar uma oportunidade histórica para o cinema e audiovisual português".

A elas junta-se agora a audição de representantes do movimento "Pelo Cinema Português", que no fim de semana lançou também uma carta aberta intitulada "Governo português anuncia a morte do cinema português".