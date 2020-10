Actualidade

Oito produtores de Monção e Melgaço são os anfitriões da The White Experience, uma iniciativa focada nos vinhos brancos, marcada para os dias 24 e 25 e que este ano reunirá 12 produtores de outras Regiões nacionais e da Galiza.

A terceira edição da Monção e Melgaço - The White Experience vai desenrolar-se nas quintas dos oito produtores aderentes e englobará ainda "provas temáticas" no Museu e no Solar do Alvarinho, em Monção e Melgaço respetivamente, concelhos, estes, que são "o principal centro nacional na produção de vinhos brancos", segundo diz a CVRVV.

A organização está a cargo da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e promete "vinhos brancos com diferentes perfis", referindo que os produtores participantes estarão de "portas abertas para receber os visitantes entre as 14h30 e as 20 horas durante os dois dias do evento".