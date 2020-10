Actualidade

A resposta da Procuradoria-geral da República angolana a um pedido das autoridades suíças fundamenta o pedido de libertação imediata do empresário Carlos São Vicente, detido por suspeita de desvios na petrolífera Sonangol, segundo documentação consultada pela Lusa.

Em causa está, segundo um pedido da defesa, uma contradição entre a ordem de prisão preventiva do empresário, decretada em setembro, com a resposta da PGR angolana a uma carta rogatória suíça em agosto, que dizia não constar indícios de crime por parte do empresário, que é agora suspeito de ter desviado dinheiro da petrolífera para a companhia AAA Seguros, quando trabalhava nas duas empresas.

A 07 de outubro, já após ter interposto o pedido de libertação (Habeas Corpus), a defesa do empresário angolano apresentou um requerimento dirigido ao juiz presidente do Tribunal Supremo, a que a Lusa teve acesso.