O alargamento da ADSE aos contratos individuais do Estado é um dos objetivos do Governo para 2021, relacionados com a sustentabilidade do subsistema de saúde da função pública, segundo o relatório que acompanha a proposta orçamental.

A medida já se discute há vários anos e, em janeiro, no parlamento, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, tinha garantido que seria concretizada "ao longo de 2020", mas voltou agora a ser adiada para 2021.

"O grande objetivo das medidas da ADSE em 2021 continuará a ser a prestação de cuidados de saúde de qualidade aos beneficiários e a diminuição dos prazos de reembolso, nunca ignorando a garantia da manutenção da sua autossustentabilidade", começa por afirmar o Governo no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), entregue na segunda-feira no parlamento.