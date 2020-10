Covid-19

O presidente da Ordem dos Advogados do Norte disse hoje à Lusa que estes profissionais sofrem "muitíssimos problemas" no acesso aos tribunais e repartições públicas e que, desde que arrancou o ano judicial, já recebeu mais de 30 queixas.

"Os advogados não podem ser impedidos de entrar nos tribunais porque é o seu trabalho que está em causa, tem havido constantes afrontas à dignidade da advocacia", afirmou Paulo Pimenta.

Falando numa situação transversal a todo o país, o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Advogados contou que estes profissionais têm sido forçados a aguardar à porta do tribunal ao sol, chuva ou vento até poderem entrar para as diligências.