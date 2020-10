Covid-19

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) revelou hoje que foram detetados 15 casos positivos de estudantes do programa de mobilidade Erasmus no seu campus do Porto e que os contágios "foram contraídos fora das instalações".

Em resposta à agência Lusa, o gabinete de comunicação da UCP do Porto afirma que depois de analisada a situação, verificou-se que os 15 casos de infeção de alunos do programa Erasmus [de mobilidade académica entre estudantes de todo o mundo] "foram contraídos fora das instalações" da instituição e sem "qualquer relação com atividades" promovidas pela universidade.

"A Católica está a acompanhar a situação em estreita articulação com as Autoridade de Saúde, dando o devido acompanhamento aos nossos alunos", observa.