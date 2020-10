Actualidade

O Alkantara - Festival Internacional de Artes Performativas anunciou hoje que vai apresentar em Lisboa, em novembro, 20 espetáculos, nove em estreia absoluta, numa programação que pretende promover a reflexão sobre temas como a crise ambiental e as identidades marginalizadas.

Cinco espaços de Lisboa - Centro Cultural de Belém, Culturgest, São Luiz Teatro Municipal, Teatro do Bairro Alto no Lux, e Teatro Nacional D. Maria II - serão, entre 13 e 29 de novembro, o palco do Alkantara Festival, que a partir deste ano passa a realizar-se anualmente, em novembro, de acordo com a organização.

Dança, teatro, 'performance', conversas e debates constituem a programação da edição de 2020, reunindo duas dezenas de artistas de várias proveniências disciplinares e culturais, com obras que pretendem "estimular a discussão pública", segundo a direção artística, da responsabilidade de Carla Nobre Sousa e David Cabecinha.