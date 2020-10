Actualidade

A Noruega acusou hoje a Federação Russa de promover o ataque informático ao seu parlamento, no passado verão, com os autores a introduzirem-se no correio eletrónico dos deputados, acusação que a embaixada russa considerou uma "grave provocação".

Em 01 de setembro, o Storting, o parlamento norueguês de câmara única, tinha anunciado que fora alvo de um "vasto" ataque informático, sem detalhar a origem. Informação "de um pequeno número de deputados e empregados" tinham sido descarregada, acrescentou então.

"Com base em informações na posse do Governo, estimamos que a Rússia está por trás dessa atividade", declarou hoje a ministra dos Negócios Estrangeiros, Ine Eriksen Søreide.