Actualidade

A primeira "Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental", hoje apresentada, classifica como ameaçadas de extinção 60% das espécies analisadas.

A lista foi apresentada numa conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e é uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Botânica, da Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação - PHYTOS, e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Ana Francisco, coordenadora executiva do projeto da "Lista Vermelha" (a flora vascular é a que transporta seiva, compreendendo quase todas as plantas, sendo os musgos uma das exceções), traçou à Lusa um quadro preocupante da situação, e explicou que das 110 plantas analisadas que só existem em Portugal continental (e em mais parte nenhuma do mundo) 53 estão ameaçadas.