Actualidade

O prefeito da cidade brasileira do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, conseguiu hoje autorização para concorrer às eleições municipais do próximo mês, após uma decisão liminar (provisória) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reverteu uma condenação anterior.

Crivella, candidato à reeleição nas autárquicas que serão disputados no Brasil em novembro, tornou-se inelegível nos próximos seis anos por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), no fim de setembro.

À época, o prefeito foi condenado por abuso de poder político porque teria participado num evento da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), no qual o seu filho, Marcelo Hodge Crivella, foi apresentado como pré-candidato ao cargo de deputado, em 2018.