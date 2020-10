Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que o antigo chefe de Estado Mário Soares, hoje homenageado pelo Colégio da Europa, em Bruges, Bélgica, será uma referência da presidência portuguesa da União Europeia, em 2021.

Convidado para inaugurar o ano académico da prestigiada instituição, que escolheu este ano para patrono Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa observou que "o Colégio da Europa não poderia ter feito melhor escolha", comentando que o antigo Presidente "foi, é e será inspirador", incluindo para a presidência portuguesa do Conselho da UE, num momento de grandes desafios para a Europa.

Numa sessão no 'Concert Hall' de Bruges com acesso muito limitado devido à pandemia da covid-19 - que levou de resto Marcelo a decidir viajar para a Bélgica e regressar ainda hoje a Portugal -, o Presidente da República, tal como o próprio já antecipara aos jornalistas portugueses antes do evento, 'explicou' aos jovens estudantes quem era Mário Soares, um "lutador apaixonado", cujo lema era "apenas aqueles que desistem de lutar são derrotados".