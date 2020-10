Actualidade

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que Portugal está preparado para defrontar a Suécia sem Cristiano Ronaldo e considerou que os escandinavos serão muito importantes nas contas finais do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol.

"Esta equipa já demonstrou que tem capacidade coletiva para resolver as dificuldades que são colocadas. Tenho confiança absoluta. Gostava de ter Cristiano Ronaldo. Nenhuma equipa fica mais forte sem o melhor do mundo, mas tenho confiança absoluta nos que vão entrar em campo", afirmou Fernando Santos, recusando divulgar quem será o substituto do capitão da seleção nacional frente à Suécia.

"Amanhã [quarta-feira], por volta a 18:00, vão saber", acrescentou.