Actualidade

Quatro pessoas foram mortas e uma ficou ferida hoje durante uma operação da polícia em três favelas localizadas na região de Senador Camará, na zona oeste da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou, através do Twitter, que o objetivo da operação na região de Senador Camará, que atingiu as favelas de Vila Aliança, Rebu e Sapo, foi remover barricadas instaladas por traficantes que impediam a deslocação dos moradores.

Imagens divulgadas pelas redes de televisão mostraram estes obstáculos que teriam sido colocados nas favelas.