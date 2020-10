Covid-19

Um bailarino da Companhia Nacional de Bailado (CNB) testou positivo ao vírus Covid-19 obrigando ao adiamento do espetáculo "Primeira vez", de abertura da nova temporada, previsto para quinta-feira, no Teatro Camões, em Lisboa, revelou hoje a entidade.

Contactada pela agência Lusa, fonte da CNB indicou que "depois do bailarino ter comunicado o resultado do teste, a companhia colocou em isolamento profilático o grupo de bailarinos que lhe estavam mais próximos, de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde".

A situação levou ao adiamento do programa "Primeira vez", que seria apresentado entre quinta-feira e domingo, com duas novas criações dos coreógrafos portugueses Marco da Silva Ferreira ("Corpos de Baile"), e Filipe Portugal ("Teu corpo meu eco"), entre uma estética neoclássica e outra contemporânea, com influência das danças urbanas.