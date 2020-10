Actualidade

O lateral-direito guineense Nanú, contratado nos últimos dias ao Marítimo, realizou hoje o primeiro treino pelo campeão nacional FC Porto, que continua sem muitos futebolistas internacionais ao serviço das seleções.

Contratado no penúltimo dia do mercado de verão aos madeirenses, Nanú, que assinou contrato com os 'dragões' para as próximas cinco épocas, só hoje treinou pela primeira vez com o grupo às ordens do treinador Sérgio Conceição.

Numa semana que antecede o 'clássico' com o Sporting, para a quarta jornada da I Liga, os campeões nacionais não podem ainda contar com os internacionais lusos Pepe e Sérgio Oliveira, a representar Portugal nas Liga das Nações, Diogo Costa, Diogo Leite e Fábio Vieira, ao serviço da seleção sub-21 das 'quinas', assim como Zaidu (Nigéria), Loum (Senegal), Medhi Taremi (Irão) e Corona (México).