Actualidade

A Interpol incluiu o nome do narcotraficante André Oliveira Macedo, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), poderosa fação criminosa do Brasil, na lista internacional de procurados, informou hoje a Polícia Federal brasileira.

O pedido já tinha sido feito pela polícia brasileira na segunda-feira, mas a inclusão do nome só foi confirmada hoje pelas autoridades.

André Oliveira Macedo, também conhecido por 'André do Rap', é considerado fugitivo pelas autoridades brasileiras após ter sido libertado por ordem de um juiz, decisão que foi revogada horas mais tarde.