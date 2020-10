Actualidade

Uma mulher italiana que recebeu meio milhão de euros do Vaticano numa conta na Eslovénia, entregues pelo cardeal Angelo Becciu em circunstâncias que estão a ser investigadas, foi detida hoje pela polícia, noticiaram os media italianos.

Cecilia Marogna, 39 anos, foi detida em Milão, onde residia, com um mandado internacional de captura emitido pela Interpol a pedido de investigadores do Vaticano, indicou a página da internet do jornal Il Corriere della Sera.

As revelações na imprensa italiana sobre esta mulher misteriosa, a quem chamam já a "Dama do Cardeal", ou a "Dama dos 500 mil euros", contribuiu para aumentar as suspeitas sobre o cardeal Angelo Becciu, de 72 anos, afastado subitamente do Vaticano, a 24 de setembro, pelo papa Francisco, por suspeitas de má gestão de fundos da Santa Sé.