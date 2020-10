CCDR

O candidato à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo Roberto Grilo assumiu hoje a derrota nas eleições e desejou felicidades ao vencedor, António Ceia da Silva, prometendo "continuar a trabalhar" pela região.

"Parabéns e felicidades para Ceia da Silva, o Alentejo precisa que ele faça um bom mandato. Já lhe transmiti isso mesmo. Dentro das minhas possibilidades e oportunidades, vou continuar a trabalhar pelo Alentejo", disse, numa nota enviada à agência Lusa.

Roberto Grilo, que presidia à CCDR do Alentejo desde 2015, perdeu hoje as eleições para este organismo para António Ceia da Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.