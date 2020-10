Covid-19

O Brasil registou 309 mortes e 10.220 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro, indicando que a taxa de letalidade da doença está fixada em 3%.

No total, o país sul-americano concentra 150.998 vítimas mortais e 5.113.628 casos de infeção desde o início da pandemia, que foi registada oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro, com o primeiro caso a ser detetado no estado de São Paulo.

No momento, 4.526.975 pacientes diagnosticados com a covid-19 já recuperam da doença, enquanto que 435.655 infetados estão sob acompanhamento médico.