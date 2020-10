Covid-19

Um estudo científico divulgado hoje na capital francesa defende que há uma "ligação clara" entre a crença em teorias da conspiração e a relutância em relação a uma futura vacina da covid-19.

"Encontrámos uma ligação clara entre acreditar em teorias da conspiração e a relutância em relação a uma futura vacina", explicou um dos autores deste estudo, Sander van der Linden, investigador em psicologia social da Universidade de Cambridge, em Inglaterra.

O estudo, publicado na revista britânica Royal Society Open Science, é baseado em inquéritos de opinião realizados no Reino Unido, em duas fases sucessivas com cerca de mil participantes, e nos Estados Unidos, Irlanda, México e Espanha, com 700 participantes de cada vez, noticia a agência AFP.