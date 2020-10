CCDR

O candidato vencedor da presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, António Ceia da Silva, obteve 512 votos, contra os 418 do outro candidato, Roberto Grilo, revelou hoje a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Segundo o edital publicado hoje pela DGAL, na sua página na Internet, com o apuramento geral dos resultados das eleições realizadas na terça-feira para a CCDR do Alentejo, votaram 1.185 dos 1.288 eleitores inscritos.

A candidatura de António Ceia da Silva, que até agora liderava a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, obteve um total de 512 votos dos votantes do colégio eleitoral, sendo eleito o novo presidente da CCDR do Alentejo.