CCDR

A atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, foi eleita na terça-feira para continuar no cargo, com 1.721 votos de entre 2.187, segundo dados provisórios até às 24:00.

De acordo com a informação divulgada na página da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) na internet, até àquela hora - quando faltavam oito mesas eleitorais - registaram-se ainda 378 votos brancos e 88 nulos no sufrágio.

Nesta primeira eleição para as comissões de coordenação, estavam inscritos no Centro 2.836 eleitores, entre presidentes de câmara, vereadores e eleitos das assembleias municipais dos 77 municípios abrangidos pela CCDRC.