Covid-19

O candidato favorito à prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, afirmou na terça-feira que os sem-abrigo podem ser mais resistentes à covid-19 porque "vivem o tempo todo nas ruas e não têm como tomar banho".

Russomanno, que lidera as sondagens de intenção de voto em São Paulo para as eleições municipais de novembro, afirmou que os casos de covid-19 têm sido "pontuais" entre os sem-abrigo e os toxicodependentes residentes na região da Cracolândia, um dos principais pontos de consumo de droga da América do Sul.

"Talvez eles sejam mais resistentes do que nós, porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não têm como tomar banho todos os dias", afirmou o candidato num encontro na Associação Comercial de São Paulo, citado pelo portal de notícias G1.