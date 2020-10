Covid-19

O Presidente da República timorense promulgou um decreto com medidas de apoio à retoma da atividade económica, no quadro da pandemia da covid-19, que incluem apoios durante quatro meses a empresas e trabalhadores por conta própria.

O diploma, que tinha sido aprovado pelo Governo a 16 de setembro e que foi promulgado na terça-feira por Francisco Guterres Lu-Olo, "visa a criação de dois apoios às entidades empregadoras, incluindo os trabalhadores por conta própria, considerados necessários e adequados à recuperação económica".

Durante os quatro meses seguintes à entrada em vigor do decreto - neste caso entre novembro deste ano e fevereiro de 2021 -, as empresas que tenham registado perdas no volume de negócios ou de receitas vão receber um valor pecuniário mensal.