Covid-19

Com 917.035 casos de covid-19 e 24.527 mortes desde o início da pandemia, a Argentina está perto de passar ao quinto lugar mundial no número de infeções, quando aumentam os protestos no país.

De acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, o país, com 44 milhões de habitantes, ocupa atualmente o sexto lugar em relação ao número de pessoas infetadas, muito perto da Colômbia, que é quinto, com 924.098 casos (mais cerca de sete mil infeções que a Argentina).

Em termos de óbitos, a Argentina está em 12.º lugar a nível mundial, tendo na última semana registado um recorde de mortos, com 515 vítimas fatais na sexta-feira.